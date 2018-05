5 looks de rondes : Esprit Festival

Quand les beaux jours arrivent, commence la saison des festivals, avec de la bonne musique, des food trucks, plein d’animation et l’occasion de passer de superbes moments entre amis.

Jusqu’à présent, pour ce genre de grandes occasions, les rondes devaient se contenter de vêtements basiques, confortables pour supporter les longues heures en plein air et les bousculades, mais rien de bien extraordinaire.

Heureusement, la mode change, les boutiques se mettent petit à petit à l’écoute de toutes les femmes et cela donne des tenues qui rock, des tenues bohèmes qui ont du punch, bref de la mode qui fait plaisir à voir pour celles qui osent.

Alors c’est parti pour 5 looks de rondes pour profiter en beauté des concerts cet été.

Pour rester fraîche dans la chaleur des festivités, Alex a choisit son camp avec une original couronne de citron.

Sa tenue vient de Forerver 21

Dans le même esprit : T-shirt citrons Forever 21 – Débardeur boutonné Forever 21

Kristine porte un kimono de Forever 21, un débardeur Old Navy, un short et un chapeau Nordstrom

Dans le même esprit : Short en jean déchiré Boohoo – Chapeau mou en paille ornement noir Kerry Boohoo

Amber porte une robe transparente de Boohoo.

Dans le même esprit : Robe à Bretelles En Maille Brodée à Fleurs Et Grande Taille – Rosegal

Victoria porte un short et un t-shirt à motif.

Dans le même esprit : T-shirt « Rolling Deep » Forever 21 – Short en denim Castaluna

Stylishcurves porte un short en dentelle de Simply Be, un kimono et une couronne à fleurs.

Dans le même esprit : Miss Y by Yoek, Kimono avec imprimé asiatique Navabi – Poppy Statement Flower Head Crown Boohoo