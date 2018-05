5 looks de rondes : dans la nature …

La nature c’est idéal pour se ressourcer, cela réduit le stress et paraît-il aussi les maux de tête, apporte bien-être, bref c’est bon pour le moral et pour la santé alors on est ravis quand les jolies modeuses d’instagram vont aussi se ressourcer dans des lieux inspirants.

Quand on s’éloigne des rues des villes, cela donne des looks qui changent ou confort et style s’allient pour s’adapter à un terrain plus naturel, moins lisse et des photos qui donnent envie d’aller nous promener nous aussi.

C’est parti avec 5 looks de rondes :

Une publication partagée par Anaïs Pénélope (@anaispenelope) le 26 Mai 2018 à 3 :35 PDT

Anaïs Pénélope porte une combinaison de Gabrielle by Molly Bracken

Dans le même esprit : Asos design curve – Combinaison brodée à décolleté plongeant et taille froncée

Une publication partagée par Passion Mode Grande Taille (@romeoetginette) le 21 Mai 2018 à 9 :37 PDT

Ginette porte la jupe portefeuille Gémo X Lalaa Missaki

Dans le même esprit : Jupe longue florale Forever 21

Une publication partagée par Gwladys (@puff.dydys) le 23 Mai 2018 à 11 :59 PDT

Gwladys porte un short, un t´shirt noir et un Kaftan, provenance inconnue.

Dans le même esprit : Short style jupe-culotte avec ourlet en dentelle Asos – Cardigan, fil flammé, arc-en-ciel, coupe chauve-souris Ulla Popken

Une publication partagée par Ashley Nell Tipton (@ashleynelltipton) le 25 Mai 2018 à 2 :24 PDT

Ashley porte une robe de Fashion Nova

Dans le même esprit : Robe extensible Bonprix

Une publication partagée par Big or not to big (@bigornot) le 22 Mai 2018 à 8 :34 PDT

Audrey porte une robe midi boutonnée Kiabi

Dans le même esprit : Robe courte évasée, manches courtes Castaluna