Ashley Graham et Brooke Shields en bikini pour Swimsuits for all

Swimsuits for all est le roi des collections inclusives quand il s’agit de maillots de bain , et la marque a encore frappé avec une nouvelle campagne : Power suit (“Mon costume de pouvoir”)

Bien sûr Ashley Graham est de la partie, toujours sublime, mais pas juste elle.

La star Brooke Shields, a 53 ans est toujours aussi lumineuse en bikini.

Pat Gallant-Charette elle a 67 ans, et c’est une nageuse de marathon.

Katie Duke, elle est une personnalité de la télévision, une infirmière, une marathonienne …

Toutes ces femmes affirmées sont là pour parler de leur rapport à leur corps et de comment elles se sentent en maillot de bain et plus précisément dans leur costume de pouvoir que l’on retrouve chez Swimsuits for all.





Pioneer red bikini – jusqu’au 24US

Brooke Shields : “Après 50 ans sous le feu des projecteurs, je peux dire avec assurance que mon “Costume de Pouvoir” est dans ma propre peau, montrant mon corps et ne le cachant pas.” “



Ashley Graham X Swimsuits for all VIP white swimsuits – jusqu’au 24US

Ashley graham : “J’ai vraiment les une pièces. “Mon costume de pouvoir” est un une pièce avec un col en V profond, avec une ouverture haute sur les jambes“



Chlorine resistant black high neck swimsuits – jusqu’au 24US

Pat Gallant Charette : »En tant que nageuse de marathon, j’aime porter un maillot une pièce, non seulement parce que je me sens bien dedans, mais aussi parce que c’est dans des unes pièces que j’ai le plus de compliments. À l’âge de 67 ans, je me sens plus forte que jamais.”

Highland high neck tankini- jusqu’au 24US

Katie Duke : “Je me sens puissante en maillot de bain, car j’aime mon corps. J’aime porter un bikini string, j’ai les monokinis. Je me sens à l’aise dans tout ce que je mets, car mon confort n’est pas lié aux attentes et aux normes sociales. Je me sens aussi à l’aise en maillot qu’en jupe crayon.”

