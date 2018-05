Gros n’est pas un gros mot _ Le livre du collectif Gras Politique

Pendant que Lagerfeld sort sa collection grande taille, qu’on parle enfin du scandale de la Fat Tax, que du monde se chamaille à propose du terme grossophobie alors qu’il entre dans le dictionnaire français, il existe des associations qui tentent de faire changer les mentalités et c’est le cas le Gras politique, une association de lutte contre la grossophobie, la discrimination envers les personnes grosses.

Dans leur combat, l’association a décidé de sortir son manifeste : « Gros n’est pas un gros mot, chronique d’une discrimination ordinaire »

Ce sont Daria Marx et Eva Perez-Bello, co-fondatrice de Gras politique, qui ont coécrit ce petit livre, que l’on peut se procurer pour 5 petits euros.

“la grossophobie. Comment s’exprime-t-elle ? Comment se construit-elle ? Comment être un-e bon-ne allié-e ? Comment ne pas fabriquer de gros-sses en ayant peur du gras ?”

Pour se faire une petite idée de ce que l’on risque de trouver dans ce livre, voici deux vidéos de Eva et Daria qui donne le ton.

“La grossophobie rend gros !” affirme Daria Marx.

Sur Vivelesrondes on a pas encore pu lire ce livre, mais on est certain d’une chose, taper sur les gros n’aide en rien, cela fait même empirer les choses.

Alors, pourquoi pas acheter “Gros n’est pas un gros mot” juste pour passer un message en le laissant traîner sur la table de la maison pour que tout le monde le voie, près de la machine à café au boulot ou tout simplement dans le métro bien à la vue de tous.