Où trouver le petit sac en paille ou raphia tendance cette saison ?

Vous l’avez sans doute vu, il est un peu partout, depuis les tenues du jour d’instagram jusque dans les lookbooks des marques, c’est lui qui donne le ton cet été, c’est le sac en paille.

On peut sans doute trouver un sac comme ceux qui suivent dans la première boutique mode du coin de la rue, ou encore mieux dans une boutique de seconde main ou dans une brocante.

En plus, si vous le trouver en brocante, le prix sera sans doute intéressant et le modèle original.

Mais bon, comme il y a de jolies choses sur internet, que c’est accessible là tout de suite, que cela donne des idées et que parfois aussi c’est sympa de s’offrir un joli sac sans avoir à bouger de chez soi, voici une sélection de sacs en pailles ou raphia pour se sentir déjà en vacances, même dans le métro-

Pensez aussi à regarder les boutiques d’artisans, ils ont souvent de très jolis modèles et si vous le trouver en vacances ou lors d’un week-end, vous vous assurez d’être la seule à avoir ce modèle “souvenir” en rentrant à la maison.