Combishorts grande taille fluides et colorés

“je recherche un combishort d’été, fluide et coloré” c’est la question de Lisa sur la Fan page Facebook de Vivelesrondes.

Alors où sont ses fameuses combinaisons, si pratiques pour les beaux jours.

Ici on a réuni plus 10 combi-shorts, mais attention, tous avec de la couleur, car si on ne met de la couleur en été quand va-t-on oser ?

C’est parti pour 10 combinaisons courtes grande taille jusqu’au 56 et même une pièce en 58/60.