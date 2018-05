Karl Lagerfeld Paris lance une collection grande taille ha ha ha ha

Ha ha ha ha ha ha ha

Ha ha ha ha ha ha ha

Ha ha ha ha ha ha ha

Je me remets de mes émotions et du choc de la nouvelle pour vous parler sérieusement d’un événement historique dans le monde de la mode et des grandes tailles.

Après avoir craché sur les grandes tailles mais pris en photo Dirty Martini et sympathisé avec Beth Ditto, le roi de la mode, de la condescendance, du scandale et du crachage sur les pulpeuses retourne en parti sa veste et lance une collection grande taille.

C’est la collection qu’on ne pensait jamais voir !





Beauticurve en Karl Lagerfeld Paris x Stitch Fix

Donc Monsieur Karl a fait une collection exclusive pour Stitch Fixe, et le site propose de la mode du 0 au 24 (soit jusqu’au 54).

Ce n’est pas tout, cette collection est exclusivement pour les curvy, cela va du 1X au 3x et du 14X au 24W soit jusqu’au 54.

La maison KLP (Karl Lagerfeld Paris) lancé en 2016 dans un marché de la mode déjà bien saturé a sans doute vu ici une opportunité, en effet les grandes tailles c’est un marché de plus de 20 billions de dollars.

Eh oui, les grosses cela commence à sérieusement peser dans le monde de la mode.

Pour les prix, cela va de $39 à $148, mais attention pour commander sur Stitch Fix, il faut une adresse de livraison aux États unis.

Alors peu importe la personnalité de Monsieur Lagarfeld, on le sait toutes, il est toujours pointu quand on parle de mode, et les pièces de sa collection sont des indémodables au style assuré que de nombreuses femmes (oui femmes, rondes ou pas) aimeraient avoir dans leur garde-robe.

D’ailleurs 2 blogueuses/influenceuse ont essayé les vêtements Karl Lagerfeld Paris en grande taille, Allison Teng de Curvy girl chic et Rochelle Johnson de Beauti curve, elles semblent ravies même si leurs notes mets surtout en avant les services de Stitch Fix.



Curvy girl chic en Karl Lagerfeld Paris x Stitch Fix

Allison signale que pour elle la qualité est aussi bonne que pour les collections de tailles “standards”.

Curvy girl chic en Karl Lagerfeld Paris x Stitch Fix

Ironie du sort, la marque se nomme Karl Lagerfeld Paris, mais ne sera pas vendue en France, du moins pour le moment.

Alors, porter du Karl Lagerfeld, cela vous tenterait ?