La couleur chair pour toutes les couleurs de peau arrive chez Asos

Vous aimeriez trouver des collants couleur peau/nude qui soient vraiment de la couleur de votre peau ?

C’est maintenant possible avec la marque Nubian Skin et la nonne nouvelle c’est qu’elle arrive chez Asos aussi pour les grandes tailles.

En ce moment 3 paires de collants 15 deniers sont là en nude chaud, nude moyen et nude foncé.

Il y a aussi de la lingerie jusqu’au 46/48 pour la marque Nubian skin.

Heureusement, il y a aussi une proposition avec la collection Ashley Graham qui propose en lingerie les couleurs chair moyen, blush chair clair.



Nubian Skin – Collants 15 deniers – Nude chaud



Nubian Skin – Collants 15 deniers – Nude moyen

.



Nubian Skin – Collants 15 deniers – Nude foncé



Ashley Graham – Soutien-gorge rembourré en dentelle avec armatures – Chair moyen



Ashley Graham – Ensemble string et soutien-gorge à bonnets montants – Blush

On espère que de plus grandes tailles et un plus grand choix de couleurs arriveront prochainement