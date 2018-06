5 looks de rondes en robes colorées

Combishorts, jupes, robes colorées, et même le maquillage … il y a comme une envie de couleur dans l’air et celles qui l’ont bien compris sont les blogueuses, instagrameuses et fans de mode qui arborent avec style des robes pimpantes et colorées.

On a donc choisi 5 looks qui sortent du lot, de celles qui jouent des couleurs avec brio.

Audrey de Bigornot

Une publication partagée par Big or not to big (@bigornot) le 7 Juin 2018 à 8 :40 PDT

Audrey porte une robe de Kiabi et une ceinture de Mr and Mrs Belt

Dans le même esprit : Glamorous Curve – Robe d’été mi-longue à lacets sur le devant chez Asos- Robe en jacquard bleue à volants chez River Island

Fluvia Lacerda

Une publication partagée par Fluvia Lacerda (@fluvialacerda) le 7 Juin 2018 à 1 :09 PDT

Fluvia porte une robe de Mat Fashion

Dans le même esprit : Robe maxi cache-cœur à volants et épaules dénudées Plus Emilie chez Boohoo – Jibri yellow ruffle slewvelles spring maxi dress

Andrea C. Da Silva

Une publication partagée par Andrea C. Da Silva (@brasilnality) le 19 Mai 2018 à 2 :02 PDT

Andrea porte la robe Bombay de Lavaux

Dans le même esprit : Plus Laura Tie Strap Knot Front Swing Dress Boohoo – Miranda Dress – Citrus Bite de Rue 107

Une publication partagée par Gaëlle PRUDENCIO (@gaelleprudencio) le 23 Mai 2018 à 10 :58 PDT

Gaëlle porte la robe à encolure carrée de Forever 21 et une ceinture qui pourrait bien faire partie de la prochaine collection Ibilola

Dans le même esprit : Robe fluide avec poches chez Bonprix

Une publication partagée par Lissa Mathieu (@iamplusblog) le 24 Mai 2018 à 11 :22 PDT

Lissa porte une robe Eloquii

Dans le même esprit : Sensuous de Qristyl Frazier