Maroon 5 – Girls like you : Le clip qui célèbre TOUTES les femmes

“Vous les femmes, Vous le charme …” Ah non, ça, c’est Julio Iglesias en 1979

“Femmes, je vous aime … ” Non toujours pas, là c’est Julien Clerc en 1982

Nous sommes bien en 2018 et Adam Levine dépoussière un vieux thème, en célébrant lui aussi toutes les femmes, dans son nouveau clip Girls like you, ” I need a girl like you, yeah yeah …”

Un clip qui donne presque le tournis par sa délicate simplicité, mais le nombre impressionnant de personnalités qui apparaissent tout au long du clip… ah oui et il y a aussi l’effet de caméra qui donne un peu ce fameux tournis.

Les femmes ici ne sont autres que Mary J Blige, Jennifer Lopez, Rita Ora, Camila Cabello, Cardi B, Ashley Graham, Gal Gadot (aka Wonder Woman), Millie Bobby Brown, Beanie Feldstein, Sarah Silverman, Ilhan Omar, Tiffany Haddish, Aly Raisman, Angy Rivera, Elizabeth Banks, Alex Morgan, Trace Lysette, Franchesca Ramsey, Millie Bobby Brown, Chloe Kim, Alex Morgan, Danica Patrick, Elizabeth Banks, Jackie Fielder, Lilly Singh, Amani Al-Khatahtbeh, Phoebe Robinson, Ellen DeGeneres … et Behati Prinsloo la compagne de Adam.

29 Femmes extraordinaires, actrices, chanteuses, comédiennes, humoristes, animatrices, mannequins, politiciennes, sportives, toutes différentes et toutes hors du commun.

Oui Adam célèbre les femmes, pas juste les femmes douces et silencieuses.

Non ici ce sont des femmes fortes, avec de la personnalité, du talent, moderne, travailleuse, des femmes qui font que beaucoup d’hommes se sentent menacer dans leur virilité (ce qui est ridicule si vous voulez mon avis), des femmes superbes dans leurs diversités et leurs humanités.

Une chanson dans laquelle nous ne sommes pas la mère, une chanson dans laquelle les hommes ne sont pas de pauvre diable que nous désarmons, non ici nous sommes des partenaires.

Merci à Maroon5 pour ce twist moderne de la chanson qui célèbre les femmes.

Cela vous plait ?