Crayola beauty arrive chez Asos avec du maquillage Vegan

C’est la grande nouvelle du moment, un rêve d’enfant devenue réalité.

Dans la lignée de crayons de couleurs non toxique de notre enfance, Crayola lance une gamme de maquillage, oui oui tout plein de couleurs pour notre visage.

Pour toutes celles qui cherchent du maquillage Vegan, qui aiment savoir qu’aucun animal n’a souffert pour son maquillage, pour toutes celles qui aimeraient trouver des couleurs vibrantes, très exactement 58 pièces et 95 couleurs, voilà enfin le maquillage fun avec une touche vintage qui va tout changer.

Cette collection est en exclusivité sur Asos.

Alors on trouve quoi exactement ?

Crayons de couleurs pour le visage, crayons pour les lèvres et les joues, mascaras, palette de rouge à lèvres personnalisable, crayons réhausseur d’éclat (highliter) et même des pinceaux de maquillage.

Juste les noms des couleurs réveillent mon âme d’enfant : Sirène, Outta this world, Fruits sauvages, Galaxie violette, Jour nuageux, Espace, Fraise, Macaron …

Les produits sont vendus entre 12,49€* pour le crayon à lèvres et joues et 34,99€* pour le coffret avec pinceaux de maquillage.

Le site : Asos