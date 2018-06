Grande taille, tendance et pas cher : découvrez Rosegal (+ conseils commande et réducs)

Pour trouver des looks grande taille vraiment originaux et peu onéreux, un nom commence à sérieusement circuler : Rosegal.

Soyons clairs : avec plus de 6000 références en grande taille, ce site est une pure caverne d’Ali Baba !

Rosegal fait la part belle aux pulpeuses avec une ligne tendance et des styles que toutes les femmes cherchent.

La collection de maillots de bain est incroyable !

On y découvre des une pièce comme des bikinis, des modèles noirs, colorés, unis, imprimés dans des styles classiques, indémodables, voir vintage.

On peut même s’offrir le luxe de jouer avec des découpes ou des volants, pour des prix qui démarrent sous les 10€ !! (comme par exemple ce bikini papillons ).

Le maillot de bain le plus cher coûte 31,12€; c’est cet ensemble 3 pièces robe de plage au crochet …

Les propositions vont pour beaucoup jusqu’au 5XL (=52 Français).

Une telle abondance fait frémir et provoque de nombreuses tentations !

Robes, lingerie et même des corsets à moins de 30€* … ce site est en train de révolutionner le marché des grandes tailles !!

Et oh mon Dieu que ça fait du bien de voir des prix similaires que ce soit grande taille ou pas.

Bref c’est beau, très varié et pas cher.

Et encore moins cher avec nos codes promo :

Alors tout ça est-il trop beau pour être vrai ? Est-ce que c’est sérieux ? Est-ce que ça fonctionne ?

On trouve beaucoup d’avis sur le web, la plupart ravis, mais quelques mécontents.

Voici donc quelques conseils pour que votre expérience shopping chez Rosegal se passe à la perfection.

Mes conseils de la maison pour s’aventurer chez Rosegal :

Asseyez-vous confortablement.

Oui assise, car sinon vous allez tomber à la renverse quand vous allez voir les petits prix et le choix, en tant que rondes en France, on n’est pas habituées.😅

1 – Un peu de patience !

Et oui, la marque est chinoise. D’où le miracle des prix !

Comme pratiquement tous vos vêtements d’ailleurs, ça vient de Chine.

Sauf que là, votre colis arrivera directement depuis là bas.

Du coup, en attendant l’invention de la téléportation, ça prend forcément un peu de temps.

4 méthodes de livraisons sont proposées, qui peuvent prendre 1-7 jours à 31-45 jours selon votre choix. Avec l’envoi économique, il faut compter entre 13 et 32 jours ouvrables.

2 – Soyez maline

Quand les colis viennent de l’étranger, il peut arriver que la douane intercepte le paquet et vous demande de payer une taxe (les frais de douane), ce qui est rageant je l’admets, mais à prévoir.

Rosegal conseille de choisir un envoi économique par la poste pour tenter d’éviter celà.

Autre astuce : faites juste une petite commande à la fois, des gros colis ou des gros montants d’achats attirent plus l’attention à la douane.

Vous avez également la possibilité de faire suivre le colis pour 1,72€, ou encore de prendre une assurance expédition pour 1,15€ : le prix de la tranquillité d’esprit est donc à moins de 2€…

Enfin, les options de paiement sont variées : Paypal, Carte de crédit et Carte bancaire.

3- Bien choisir votre taille

Vérifiez TOUJOURS le tableau des tailles qui peuvent varier de beaucoup selon le vêtement.

Je porte du 52 et pour certaines pièces comme la Robe Maxi Grande Taille Épaules Dénudées Imprimée Florale je dois prendre un 5XL alors que pour la robe trapèze (photo ci-dessous) c’est du 8XL.

Et à quoi cela ressemble porté sur une ronde ?

C’est bien joli les photos catalogue, mais rien de tel qu’un vêtement porté pour se rendre compte des coupes et du tombé.

Perso je trouve que c’est plutôt réussi.

Mais jetez un oeil sur ces quelques exemples trouvés sur instagram, et faites vous votre propre idée.

Une publication partagée par Corissa Enneking (@fatgirlflow) le 31 Mai 2018 à 2 :58 PDT

La robe trapèze jusqu’au 9XL pour le prix réduit de 20,74€*porté par Corissa Enneking

Une publication partagée par 🌹LOLITA RYDELL🌹 (@lolitarydell) le 22 Févr. 2018 à 9 :15 PST

Robe Imprimée Florale Grande Taille à Volants porté par LOLITA RYDELL

Une publication partagée par Queen Charisma, Top Shelf BBW (@charisma_monroe) le 3 Juin 2018 à 12 :51 PDT

Maillot de bain 1 pièce à volants – Jusqu’au 5XL – Entre 12,44€*et 24,65€*porté par Charisma Monroe

Une publication partagée par C H E Y E N N E (@thecheyennerussell) le 11 Juin 2018 à 5 :00 PDT

Bikini à Taille-Haute Moulant Style Vintage pour le prix réduit de 18,66€* porté par Cheyenne Russel

Dans le même style on trouve une douzaine de maillots en grande taille.

Une publication partagée par 🇫🇷Curvylexie 🇮🇹 (@curvylexie28) le 3 Juin 2018 à 8 :02 PDT

Bikini à Volants à Pois pour le prix réduit de 23,61€* porté par curvylexie28

Il existe des modèles similaires comme l’Ensemble de bikini à volants Rainbow Plus Size ou le Bikini Dos-Nu à Imprimé avec Volants Grande-Taille.

Ps : chaussures grandes pointures aussi !

Ah oui, j’allais presque oublier, les chaussures proposent aussi des grandes pointures comme le 43

Ps2 : codes promo

En ce moment, Code Promo VIVELESRONDES : 14% de remise sur tout le site, non cumulable avec les articles en promos. Date de fin: 25/06/2018.

Code Promo RGRONDES6 : 3€ de remise dès 26€, 6€ de remise dès 51€, 11€ de remise dès 85€ d’achat sur tout le site, cumulable avec les promos. Date de fin: 25/06/2018.

Le site : Rosegal

Bon shopping ! 😉