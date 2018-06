12 looks de femmes rondes enceintes

Il y a une chose qui fait parti de la vie de la plupart des femmes et qui semble limite être inexistante lorsqu’on parle de femmes rondes : La grossesse.

Je ne compte plus le nombre de discussions que j’ai lu sur les forums où des jeunes femmes rondes s’inquiétait de savoir si elles pourraient elles aussi connaître ce bonheur.

Oui, les rondes peuvent tomber enceinte, devenir maman, avoir un joli ventre rond et le montrer.

Il existe autant de parcours différents que de personnes différentes et ici nous allons simplement mettre en lumière des femmes comme vous en croisez tous les jours sans vous en rentre compte, en pleine grossesse, épanouies et pulpeuses.

Juste 3 mois c’est le moment pour annnoncer la nouvelle.

Un truc vraiment cool à faire pour exprimer tous les sentiments et le bonheur de l’arrivée d’un nouveau membre de la famille, du body painting.

Valeria apprend a aimé son ventre car c’est le berceau de sa fille Amelia.





Oh yeah, Ingrid a bien compris que l’idéal pour être resplendissante et mettre en valeur son ventre de futur maman, c’est une jolie robe moulante. Go girl !

Caroline, une femme, une maman, tout simplement.

Ronde ou pas, enceinte ou pas, nous sommes des femmes avant tout et pouvons toujours être féminine.

Une petite fille qui arrive pour cette jolie maman qui a bien raison de se glisser dans une tendre robe floral.

Et une déesee passe …

Hollie rock une salopette avec succès, un peu hors de sa zone de confort mais le confort en plus.

Crystal n’a pas peur et ose les rayures a 39 semaines de grossesses.

Bouger quand on est enceinte c’est toujours important, alors

Franglaisewn a crée un débardeur maternité et allaitement pour le yoga.

Et encore une princesse qui arrive bientôt, et une maman qui a la bonne idée de faire une belle photo professionnelle pour marquer le moment.

Avez-vous pris des photos souvenirs de votre grossesse ?