Mode grande taille : Que mettre dans sa valise pour un voyage à la mer ?

L’été est là et le mot vacances commence à circuler sur toutes les lèvres.

Alors pour celles qui auront la chance de partir au moins le temps d’un week-end voici quelques idées pour faire sa valise en un tour de main tout en restant raisonnable et avec un petit sac, si, si, c’est possible.

Comment faire ?

Prendre des vêtements versatiles et des pièces qui peuvent s’associer les unes avec les autres.

Tous les hauts choisis doivent pouvoir se porter avec chaque bas.

La liste type : 1 veste légère (type denim ou style militaire), 1 cardigan, 1 jean, 1 short, 1 pantalon large, 1 jupe, 1 robe, au moins 2 maillots de bain, 3 tops légers, 2 blouses, 1 paire de tennis, 1 paire de chaussures ouvertes, 1 paire un peu habillée, 1 pyjama, lingerie, un paréo et serviette de plage.

Le must, avoir une robe transformable que l’on pourra porter de diverses manières et même en jupe.

À noter que le kimono peut se porter aussi bien en tenue de place qu’en complément pour les soirées un peu fraîches, le paréo lui peut aussi servir de foulard.

Qu’allez-vous mettre dans votre valise d’été ?