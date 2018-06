Ashley Graham revient chez Marina Rinaldi pour une nouvelle collection capsule

Après le succès de la première Ashley Graham x Marina Rinaldi denim capsule collection, la marque a décidé de renouvelle sa confiance dans la top modèle et repart pour un second tour.

“Ashley est un très fort modèle positif pour la communauté Marina Rinaldi et elle promeut une attitude audacieuse, encourageante des femmes à oser avec la mode.” Confie Lynne Webber, directrice générale de Marina Rinaldi pour WWD.



Au programme de la féminité évidemment, on parle d’Ashley Graham quand même, mais aussi un style inspiré des eighties, mais toujours avec confort et élégance.On devrait trouver dans cette capsule toujours beaucoup de denim avec des jeans, une robe, une veste oversize, et attention cette fois-ci il y a aura aussi du denim noir.La traditionnelle veste de motard en cuir sera là, et aussi un bomber court, une jupe fendue, une combinaison avec de la soie et du satin, un pantalon de motard en faux cuir …Bleu, noir et gris seront les couleurs présentes.

Cette nouvelle collection capsule va proposer plus de variété, avec plus de choix dans les matières, comme un “cuir-éco”, cela permet de proposer une gamme de prix variés et d’avoir aussi des pièces abordables par un plus grand nombre.

La collection devrait être disponible dans les prochains jours dans les boutiques Marina Rinaldi.

À suivre …