Chiffon de Paris, N’sqol, Pampleon, Insouciante, Belle de jupe seront là pour The Vide dressing Cross Over du 30 juin

Que de jolies marques avec des créateurs de la taille 34 au 58/60, des chaussures du 36 au 46 et des accessoires.



Et puis il y aura aussi les blogueuses qui vident leurs dressings comme BestofD ou encore Lalaa Misaki

Où : Au 347 rue Saint-Martin 75003

Métro: Strasbourg-St-Denis.

Quand : Samedi 30 juin de 10h30 à 20h.

Entrée gratuite