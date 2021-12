7 clés pour se libérer de ses complexes au lit !

« Il a des sentiments envers moi, cependant, je me sens toujours gênée devant lui »

« Je n’arrive plus à faire l’amour … je me sens gênée par mon ventre, par tout mon corps … »

« Je refuse qu’il me voit nue »

« Il voit mes seins et tout, mais faut toujours que je cache mon ventre »

« Je me dis qu’avec mes vêtements il ne voit rien mais qu’une fois nue il va hurler et voir tous mes bourrelets!!! «

Ce genre de phrase, je les ai entendues et lues sur les forums.

Je me les répétais moi aussi et elles/ces mots raisonnent encore dans ma tête.

Impossible de me tenir nue, debout devant mon homme plus d’une seconde. Vite vite, en cas de « chevauchement » je m’allonge sur lui pour qu’il ne voit pas que je suis grosse (avec mon 46 de l’époque) . Attention de ne pas l’écrabouiller pendant l’amour … oui, je me suis bien rendue malade avec toutes ces réflexions négatives et dévalorisantes.

A toi qui te caches dans le noir pour faire l’amour, qui remontes le drap pour vite te couvrir, qui te camoufles sous tes vêtements et ne te montres jamais nue ni même en sous-vêtement devant ton mari,

Toi qui ne supportes pas qu’on te touche, qui ne comprends que l’on puisse avoir envie de toi,

Toi qui penses que les grosses ne peuvent pas donner envie !

Si tu en as marre de pleurer la nuit toute seule, de rester avec un goût amer après l’amour, de te sentir recluse dans ton corps,

Si tu rêves de profiter pleinement des moments d’intimité de ton couple, de faire l’amour sans te retenir à cause de ton corps, il y a des choses que tu peux faire !

L’amour sans complexe est à portée de ta main, il est temps de balayer tes peurs et tes doutes, maintenant, là, tout de suite, sans attendre !

Voici 7 clés d’or, 7 étapes à suivre pour te sortir enfin de ce cauchemar et te libérer de tes complexes au lit :



Apprivoiser ton corps

Tu ne supportes pas qu’on te touche, que ce soit ton mari ou ton médecin ou même ta mère qui pause sa main sur ton bras … tu te sens mal à l’aise.

Il est temps de te libérer, même si cela te semble improbable, difficile, compliqué, douloureux … tu as le pouvoir de changer ça, il suffit que tu choisisses de reprendre possession de ton corps et que tu suives les étapes que voici.

On va commencer en douceur, par quelque chose de facile : les mains !

Prends rendez-vous chez une esthéticienne, attention va chez quelqu’un que tu ne connais pas, qui ne t’a jamais vue et avec qui tu n’as aucun lien émotionnel (donc pas une amie, ni une cousine et encore moins une voisine). Tu vas t’offrir un soin qui va te faire du bien et te rendre belle : une manucure avec modelage (c’est le nom pour massage en esthétique) des mains !

Si tu ne supportes pas que l’on te touche, tu dois commencer petit bout par petit bout pour apprivoiser le toucher, pas tout le corps.

D’abord une manucure, puis une pédicure ou un soin du visage, ou pourquoi pas un massage cervico-cranial (épaule – nuque et crâne).

Prends le temps qu’il te faut pour avancer dans ce nouvel univers à ton rythme et reprendre contact avec ton propre corps.

Ton but, petit à petit, dans une ambiance douce, neutre et feutrée, c’est d’accepter qu’une personne avec qui tu n’as aucun lien affectif, avec laquelle il n’y a donc aucun enjeu, puisse poser la main sur toi.

Ici rien de sexuel, aucune attache, tu as affaires à des professionnel(le)s qui ont l’habitude de voir toutes sortes de corps et de personnes et qui se fichent de ta taille.

Petit à petit, peut-être en te forçant au début, tu finiras par t’habituer à ce nouveau contact et à accepter ce moment privilégié. Tu réaliseras alors sans doute que oui on peut te toucher, que non il n’y pas de quoi être malade et que oui ça peut être agréable !

Le jour de la grande victoire pour les plus aventureuses sera le jour où tu accepteras un massage de tout ton corps. Tu peux être fière de toi pour chaque nouveau pas, en particulier quand tu sortiras de ton premier rendez-vous de manucurie !

Devenir sexy

Tu es belle, si si je te le dis, tel un bijoux rare tu as le droit et même le devoir de t’offrir une jolie parure.

Lingerie sexy ou nuisette sensuelle fais ton choix.

Il existe de nombreuses boutiques de lingerie grande taille où tu peux sélectionner tranquillement et en toute confidentialité ce qui te plaît et te convient le plus.

Tu vas donc aller sur des sites de lingerie et, chose importante, tu vas aller sur ceux qui montrent leurs dessous sur des rondes, pour voir ce que cela donne vraiment.

Transparent sur le corps ou pas, poitrine dévoilée ou non, ventre camouflée ou libre, peu importe ! Trouve une pièce de lingerie dans laquelle tu te sentes à l’aise, qui ne soit pas trop un vêtement de jeux qui ne te laisserait pas toujours libre de tes mouvements.

Trouve un vêtement joli, qui soit à la fois sexy et confortable !

Si tu en as envie, invite ton homme à participer en regardant les photos de tenues sur les sites de ventes pour t’aider à choisir, mais quelque soit son avis, ses envies ou son exigence, choisis ta limite pas la sienne, prends une tenue qui te plaît à toi !

Apprendre à te faire du bien

Tu es passée par l’étape massage et tu as accepté que l’on te touche les mains, les pieds et peut-être même le dos, maintenant tu dois aller plus loin et t’occuper de toi !

Cela va passer par l’achat de crème pour te faire une peau tout douce, la pratique d’auto-massage pour découvrir ton corps mais aussi pourquoi pas la masturbation ou l’achat d’un sex-toy a utiliser seule seule ou avec ton compagnon le moment venu.

Enfile ta jolie tenue sexy, mets de la musique et danse dans ton appartement, défoule-toi, amuse-toi. C’est parfois aussi simple que ça de se faire plaisir !

Se faire du bien est essentiel pour apprendre à connaitre ton corps et partager du plaisir avec ton compagnon.

Que tu te défoules, te fasses juste l’auto-massage, ou que toute seule sans regard ni oreille indiscrète tu t’offres du plaisir c’est à toi de choisir jusqu’où tu veux aller !

Dans tous les cas, dis-toi bien que tu as droit au plaisir comme chacun d’entre nous, alors offre-toi ce petit bonus pour t’aider à te libérer.

Affronter ton image

Il est temps maintenant d’affronter ton image et de faire face au miroir !

Ne fuis pas, je sais que c’est un moment difficile. Tu évites sûrement autant que possible de voir ton reflet dans le miroir que tu sois nue ou habillée, que tu jettes juste un petit coup d’oeil pour vérifier que ta coiffure est bien en place ou que ton rouge ne déborde pas et c’est tout ce que tu t’autorises.

Seulement voilà, il y a un moment où il faut choisir : soit rester avec tout ce mal-être et ses complexes qui te gâchent la vie et celle de ton couple, soit choisir d’avancer.

Je ne te demande pas de te mettre nue face au miroir …Ouf ! Tu peux respirer !

Fais cet exercice un jour où tu es de bonne humeur, peut-être même pourquoi pas après un massage.

Alors on y va !

Tu vois cette jolie tenue que tu as acheté ? Et bien il est temps de voir à quoi tu ressembles en belle et sexy !

Coiffe-toi, mets un peu de maquillage, enfiles ton vêtement sexy et jettes un rapide coup d’oeil au miroir.

Mets une musique sympa, danse un peu dessus, chante, verse toi un verre de ce que tu veux (jus de fruits ou vin dans la mesure du raisonnable), amuse-toi.

Faisons le point.

Si ce que tu as vu à ton premier passage devant le miroir n’est pas si mal alors reviens devant le miroir et regarde-toi.

D’abord le haut, ton visage, tes mains et si tu te sents toujours bien, poursuis jusqu’à te voir des pieds à la tête, TU ES BELLE !

Si ce que tu as vu à ton premier passage devant le miroir t’as fait pleurer, alors reviens doucement, mets toi face au miroir les yeux fermés et concentre toi sur une sensation agréable, le sentiment que tu avais en dansant une minute avant ou un souvenir agréable. Laisse bien ce sentiment positif revenir en toi, calme-toi et lorsque le sourire est de retour sur tes lèvres, ouvre tes yeux et regarde ton sourire, juste ton sourire ! Pas si mal n’est-ce pas ?

Laisse le miroir de côté, détends-toi et reviens voir le miroir un autre jour pour poursuivre l’exercice.

Recommence autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que tu sois plutôt satisfaite de ton allure générale et chaque fois que tu croises ton reflet, dis-lui ceci : « Je suis belle ! »

Que tu y crois ou pas, à force de le répéter tu finiras par accepter que oui toi aussi tu as ton charme !

Fais taire cette petit voix

« Il t’aime et pourtant… »

« Tu l’aimes mais… »

Tu la connais bien cette petite voix dans ta tête qui vient te gâcher les beaux moments en sa compagnie et te fait pleurer parfois !

Oui tu sais cette petite voix insidieuse qui te dit :

« Quel jeu joue-t-il, pourquoi me dire qu’il m’aime ? «

« Comment peut-il me toucher, je suis grosse !«

« Il va ouvrir les yeux, voir tout ce gras et réalisé que je suis ideuse«

ou encore

« Cache-moi ce ventre, tu es grosse, moche et grasse !«

« Vite remonte ce drap pour cacher tous ces vilains bourrelets avant qu’il ne les voit !«

« Estime-toi heureuse qu’il soit là, il est trop bien pour toi !. »

Flash news : ton homme sait que tu ne fais pas une taille 36, que tu as des formes et il s’en fiche !!!

Il est là, il a envie de toi alors avant d’abîmer ta relation à coup de doutes et de complexes, prends une batte « virtuelle » et défonce la tête de cette petite voix vicieuse et méchante qui bousille ton moral. Non sérieusement ! Visualise ta petit voix un peu comme « Ally Mac Beal », imagine la scène où enfin tu lui fais fermer son clapet.

Il est facile d’occulter les actes ou paroles de celui qu’on aime pour s’auto-flageller avec cette petite voix.

Il est temps de lui dire STOP et de bâillonner tout ces sentiments négatifs et dévalorisants qui ne servent la plupart du temps à rien de bon.

Tu es belle, il le sait, il te trouve belle et c’est la seule chose que ta petite voix doit te dire maintenant !

Découvre ce que veulent les hommes

Désolée pour vous messieurs mais c’est un secret de polichinelle : les homme sont basiques !

Les hommes aiment les rondes, les rondeurs, les fesses, les seins, la chair !

Il y en a même qui aiment le ventre doux et moelleux des rondes

Et par-dessus tout ils aiment les femmes à l’aise avec leurs corps, qui aiment bouger, se faire plaisir et profiter de la vie !

Cela marche aussi bien avec les belles que les moches. Oui je te le dis, les désirs des hommes sont plutôt basiques !

Après, certains vont préférer des brunes ou des blondes, des petites ou des grandes, des minces ou des rondes… mais quand ils restent c’est pour un équilibre entre le plaisir des yeux, des mains et la personnalité de celles qu’ils aiment.

Alors inutile de se transformer en nymphomane pour plaire, encore moins de virer en fille facile.

Sois juste toi-même et tu verras sûrement à quel point les hommes se fichent de tes bourrelets !

Ce que les homme n’aiment pas, ce n’est pas notre ventre, c’est notre malaise face à nos rondeurs !

Fais-toi plaisir avant tout

Voici enfin l’ultime secret : la clé la plus importante c’est de te concentrer sur toi, ton désir et ton plaisir.

Le partage est important, mais il est encore plus important de refuser tout ce qui va trop loin pour toi.

Ta petite voix réduite au silence, plus personne n’est là pour te dire que tu n’as pas le droit au plaisir et à l’amour, alors souviens-toi bien que tu as le droit d’être heureuse, de séduire, de plaire, de faire l’amour et d’y prendre du plaisir «

Tout ça c’est juste une question de confiance en soi et en l’autre.

Autorise-toi à être heureuse !

C’est ton choix, ta vie. Alors si tu veux être heureuse c’est à toi de jouer, lance-toi et oublie le reste du monde.

Comment as-tu réussi à te libérer de tes complexes au lit ?

Partage avec nous tes doutes, tes questions, tes progrès, tes astuces !