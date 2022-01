Hier Cosmo a publié un article « Maigrir… sans faire de régime«



Intriguée par le titre , j’ai tout de même été jeter un oeil.

Et j’ai vraiment pas été déçue !

Je suis tombée sur 12 magnifiques conseils minceur très inspirés.

Du frais, du nouveau !

Les 12 commandements on pourrait presque dire.

Youpipi les fifilles ! Regardez-moi cette merveille :

1/arrêtez le fast food. (c’est mauvais pour la santé !)

Par contre, no comment sur les findus et autres plats préparés entièrement constitués de saloperies de mauvaise facture…à mon avis nous pouvons y aller les yeux fermés. À condition qu’il y ait écrit light dessus !

2/Troquez les sodas sucrés contre les versions light

Tiens, qu’est-ce que je disais !

L’aspartame c’est tellement mieux que le sucre et totalement inoffensif… Coca-cola et ses amis le disent !! Et une orange pressée non ? Trop dégueu, pas assez fashion ??

3/Stoppez le grignotage

Alors là oui pas bien ! vilain ! stop ! On cherche pas à comprendre, on arrête ! Stop ! Volonté ! …Jusqu’à ce qu’on recraque. M’enfin pas grave d’ici là il y aura un prochain numéro de Cosmo ou autre qui nous fourrera de nouveaux trucs très censés dans la tête. (Peut être même le régime d’un nouveau médecin star ?)

4/Faites de la marche

de la course ? Du tennis ? de l’aquagym ? De la salsa ? du houla oop ? Un truc, peu importe qui vous enlève le balai du cul et qui nous éclate ? Non, juste de la marche. Bon ok chef.

5/Buvez jusqu’à plus soif ! (Buvez beaucoup, voire énormément, ça aide à maigrir)

Vérifiez aussi la présence de toilettes pas loin.

6/Ne sautez aucun repas

Ben non les fifilles ne vous affamez pas quand mêmeuuu. ça serait « régime » comme conseil autrement. Et le titre de l’article c’est quand même « maigrir sans régime ». Et si on a pas faim ? On mange quand même ?

7/Mangez au bon moment (chrononutrition)

Ben oui, allons y piochons un truc par ci un truc par là où ça nous arrange, par conviction du moment. L’année prochaine c’est Demis Roussos ou la diète méditerranéenne que tu nous conseilles ?

8/Changez de vaisselle. Plus petites assiettes = moins envie de se bâfrer.

Un petit développement sur l’influence de la présentation de la nourriture sur le rythme du repas peut-être ? Non, trop intello, l’audience décrocherait.

9/ Préparez l’assiette parfaite. Une formule minceur magique : 50% de végétaux (faites vous plaisir sur les légumes verts), 25% de protéines (viande maigre de préférence et poisson) et 25% de glucides (nos amis les féculents).

Mais dis-moi c’est pas du tout un régime ni de l’orthorexie qui mène aux TCA ça ! rien à voir !

10/Dites adieu au lait entier

Ok, un aliment tabou. Et pourquoi pas un autre ?? Le beurre ? déjà banni ? D’accord. Le chocolat ? Faudrait pas arrêter les anti depresseurs quand même !

11/Faites vous larguer ! (C’est prouvé on perd du poids quand on est pas bien).

Et si ça suffit pas, pour perdre du poids débarrassez vous aussi d’autres gens que vous aimez. Perte de poids garantie ! Mais Cosmo se dégonfle un peu là. Bien que ça soit scientifiquement prouvé, ils le conseillent pas totalement. Au cas où certaines seraient assez bêtes. Je pense qu’ils ont raison de se protéger là.

Plus simplement, ils auraient pu mettre un « déjeuner en solo. C’est le côté social du repas qui fait grossir »… Mais ha oui là c’était trop « régime ».

12/Mettez vous… au ménage

Pourquoi pas faire du kung fu ? Du zumba ?… Non, pour madame ça sera le ménage ! Et la marche ! Vous aurez « un intérieur nickel chrome » comme ça. (et vous resterez la parfaite potiche qui prend au sérieux ces conseils à 1 centime, probablement écrit pour combler un trou et puis les articles pour maigrir sans régime c’est toujours de bon ton dans les rédac mode)

Et surtout très important : ne faites rien de fun ou libératoire !

Nota : Gros plus pour le choix du visuel de l’article sur Cosmo qui montre une enfant pas au régime bien sur !

Bref, grâce à Cosmo me voilà plus avisée et prête à affronter la saison… jusqu’au prochain numéro du moins…