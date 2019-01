12 Doudounes grande taille jusqu’au 60/62

Quand la neige commence à tomber, que les manteaux ne sont plus plus suffisants pour se protéger du froid, c’est le moment de sortir la doudoune !

Le style pelures d’oignon, c’est bien gentil, mais à un moment il faut arrêter de mettre 36 couches pour affronter la météo, et mettre une veste d’hiver vraiment chaude, si possible coupe-vent et déperlante.

Pour ne pas ressembler à un bonhomme Michelin il existe 2 astuces :

* Choisir une coupe cintrée ou une doudoune avec ceinture pour marquer la taille en douceur, mais sans serrer.

* Porter en bas un slim ou une robe/jupe courte avec de jolies collants.

Voici pour se réchauffer 12 doudounes grandes tailles :

