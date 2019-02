50 chansons qui boostent l’estime de soi et donnent la pêche

Il y a des moments, des matins, des débuts de semaine où on peut avoir du mal à être positif et reprendre le cours de sa vie. L’estime de soi, cela se travaille et cela peut faire peur ou paraître difficile, même si on sait que cela vaut le coup.

Pourtant il existe une façon ultra simple, ludique et agréable de se donner un petit coup de boost sans effort.

Alors pour tous ces moments difficiles ou juste pour se donner un petit coup de boost, j’ai eu envie de faire une playlist de chansons « body positive », de chansons qui font qu’on se sent bien, qui mettent de bonne humeur, qui font réfléchir et aller dans le bon sens, de clips qui donnent un vrai coup de boost et une injection d’énergie !

Voici donc 50 vidéos pour vous mettre du baume au coeur :



Nach – Je suis moi



Une chanson à la fois super décomplexante et débordante d’énergie de Nach aka Anna Chedid, fille de Louis Chedid et donc petite soeur de M. Juliette Katz – Tout le monde



Mannequin, chanteuse et ronde… Juliette chante un hymne à la solidarité avec dynamisme et un brun d’humour. Gossip et Beth Ditto – Move in the right directionƒ



La vie c’est comme un escalier : on gravit les marches une par une.

À chaque jour suffit sa peine, blablabla … avec cette chanson j’ai l’impression d’être sur un escalator. Marie Lambert – Secrets



Qui que l’on soit l’herbe semble toujours plus verte ailleurs, on regarde la voisine et la vie plus douce dans ses chaussures des autres … et ne me dites pas que vous ne l’avez jamais fait !

Chacun avance masqué, tentant de cacher ses secrets, ses défauts, se vulnérabilités …

Si on s’en fichait un peu et qu’on commençait à vivre pour soi.

Pffiou comme c’est rafraîchissant et libérateur !

Miss Platnum – Give me the food



Si vous aussi vous vous prenez des messages moralisateurs et des « tu dois… » à longueur de temps, faites comme Miss Platnum, ayez un peu d’attitude !

Le clip est super drôle en plus. Juliette – Rimes féminines



Si vous êtes un peu lassée de Barbie et des kardashian comme role model féminin, écoutez donc ça.

Une sacrée présence et écoutez bien les paroles. Beyonce – Flawless



Les femmes qui reprennent le pouvoir de leurs destins, c’est un peu la signature de Beyonce non ?

Flawless, Sans défauts ! Meghan Trainor – All about that bass



Une sorte de « Don’t worry be happy », mais pour tes fesses ! Sia – Unstoppable



Parfois il faut juste croire en soi, en la flamme qui est en nous, en votre force et votre résilience, soyez juste instoppable ! Nina Simone – Feeling good



La précédente chanson était juste un échauffement. Envolez-vous maintenant ! Katy Perry – Roar



C’est l’histoire d’une femme qui prend conscience de son pouvoir et de sa capacité à faire ce qu’elle aime et être ce qu’elle veut. Inspirant. Queen Latifah – U.N.I.T.Y



Ça se passe dans les années 80, dans le ghetto… regardez-moi cette attitude, cette force, ce courage …

Moi en 2015 ça me donne envie de me lever de ma chaise et d’être une lionne ! Yseult – La vague



C’est une belle chanson, même si on boit la tasse de temps en temps, on peut choisir de la surfer cette vague. Luce – Polka



Et toi que veux-tu faire de fou, tout de suite là maintenant ? Angie Stone feat. Snoop Dogg – I Wanna Thank Ya



Quand on veut quelque chose, parfois il faut prendre le taureau par les cornes. Des’ree – Life



Oui, on a le droit d’avoir peur, de ne pas être sure de soi, de trembler, et de reprendre le dessus pour apprécier toutes les petites choses de la vie ! Israel « IZ » Kamakawiwoʻole – Somewhere over the Rainbow



Le bonheur parfois c’est simple. Comme un ukulele. Soul II Soul – Keep On Movin’



Heure après heure, jour après jour, tu avances dans la bonne direction.

Résultat ou pas, quand tu sais que tu fais les bons choix ça te donne une belle énergie. Jill Scott – Golden



Que le monde qui t’entoure soit gris ou arc-en-ciel, ça ne dépend que de toi de vivre une vie en or ! Macy Gray – Beauty in the world



Une note d’espoir dans ce monde de fou, oui il y a des belles choses dans ce monde, levons la tête ! Noa – Life is beautifull



Smile no matter what they say ! Because life is beautiful that way.

Allez on essaie ? :) Aretha Franklin – Think



Ardeur, attitude, puissance… voilà du bon son à écoutez avec le volume à fond ! HairSpray – You Cant Stop the beat

Spoiler alert ! Si vous n’avez pas vu Hairspray, ne regardez pas ce clip, mais allez voir le film !



Donc pour celles qui ont vu Hairspray ;) Jason Mraz – The beauty in Ugly



Oui une belle femme est une personne bien dans sa peau, une personne qui se bat pour ce qu’elle veut et qui au passage a oublié de vivre pour satisfaire les autres. Nelly Furtado – I’m Like A Bird



Une chanson gaie et libératrice juste pour donner un petit coup de boost Aerosmith – Pink



Rose, bleu, orange, ronde, mince, petit, grand …peu importe ta couleur, ta forme, tes goûts et tes orientations sexuelles, tu bénéficieras des bonnes ondes de ce slip. Eeuuuh de ce clip. Lady gaga – Born this way



Impossible de ne pas mentionner cet hymne. TLC – Unpretty



Oser être soi-même, se débarrasser de tous ces artifices qui au lieu de nous embellir nous complexent… Ce clip est un classique à voir et à redécouvrir. Christina Aguilera – Beautifull



Nous sommes toutes belles, le problème parfois c’est d’être capable de l’admettre.

À partir du moment où tu as vraiment pris conscience de ta beauté, de ta force, de tes capacités, tu peux abattre tous les murs ! James Blunt – You’re beautiful



Encore une fois, on ne le dira jamais assez, tu es belle !

Et si James te le dit … ;) Mika – Big girl you are beautiful



Mais de quoi peut bien parler cette chanson ? :D CeeLo Green – Fuck you



Avant de se laisser marcher dessus et dévaluer, parfois un bon fuck you peut être salvateur. Martha Reeve and the Vandellas – Dancing in the street



Quand j’entends cette chanson j’ai juste envie de sautiller dans tous les sens, que ce soit Martha Reeve qui l’a chante ou Mick Jagger et David Bowie.

Je ne pensais pas qu’il soit possible de ne pas l’aimer, mais je viens de la partager avec quelqu’un qui n’accroche pas, et vous ? Lily Allen – Fuck You



Un petit message à tous les intolérants, les donneurs de leçons. Alex Boye & The Dancing Grannies – Uptown Funk « Oldtown Cover »



Tellement plus drôle que l’original de Bruno Mars !

La vie ne s’arrête pas à 40 ans, ni à 70. Pharrell Williams – Happy



Juste au cas ou ces chansons n’ont pas réussi à vous mettre de bonne humeur, il ne me reste plus qu’à partager Happy et à vous envoyez une bande de Minion pour danser autour de vous hi hi Maroon 5 ft Cardi B – Girls like you

Le clip qui célèbre toutes les femmes, leur force, ce qu’elles peuvent faire, et leur rôle de partenaire.

Un vrai hymne et en plus un clip avec quelques rondes hey hey. Meghan Trainor – I love me



Cette chanson c’est le truc idéal pour écouter le matin au réveil, à la place de l’alarme Haille Steinfeld – Most girls



Une chanson ambiance « Girl power » qui nous rappelle que nous avons toutes des grandes qualités et de la force, et ceci y compris dans nos différences. Alicia Keys – Brand new me



Une chanson qui parle de ces moments de la vie quand on évolue, on s’améliore, on devient plus forte, plus soi, même si cela a pris du temps. Après tout l’important c’est d’avancer, chacune à son rythme !

Cette chanson part doucement, elle monte en force, pour retrouver une sorte de calme et d’équilibre, qui est ce que je nous souhaite à toutes. Colbie Caillat – Try



Pas besoin de faire autant d’effort pour qu’on nous aime, pas besoin de ce changer, pas besoin d’en faire plus, juste être soi. Pink – F**kin’ Perfect



Attention, cette chanson est dure et le clip lui aussi peut être difficile à voir par moment, mais les combats que nous menons face à nos propres démons sont parfois violent. Cette chanson est quand même un message d’espoir, un cri pour se souvenir pourquoi nous nous battons, ce que nous valons, que l’amour que l’on a pour soi et pour nos enfants et important, et que nous sommes toutes parfaites telles que nous sommes. Kelly Clarkson – Stronger

Jess Glynne – Don’t Be So Hard On Yourself



Faire preuve d’un peu d’indulgence envers soi, c’est si important ! Soyez votre meilleure amie. Sara Bareilles – Brave

Katy Perry – Firework

Alanis Morissette – You Learn



Quand cette chanson est sortie, j’avais à peine 20 ans (oui je suis une grande mère ha ha ha ha), je pense que je ne réalisais pas la force des paroles et de l’histoire qu’on y raconte.

Essayez, encore et encore, se casser la gueule, se relever, essayer à nouveau, se ramasser mais toujours se relever, apprendre, ne pas voir les chutes comme des échecs mais des occasions d’apprendre, ne pas avoir peur de se tromper, car c’est ainsi qu’on apprend pour devenir une meilleure version de soi. Demi Lovato – Confident



Wooohooo go girl ! J’aime quand on nous montre des femmes fortes et indépendantes, capable et profesionnel, bref des boss qui osent se battre pour ce qu’elles veulent. Oui c’est une bonne chose d’être sure de soi et d’oser se lancer ! Taylor Swift – Shake It Off



Une petite chanson à balancer à ceux qui critiquent, qui jalousent, qui n’acceptent les gens pour ceux qu’ils sont … Ah non, il ne l’a mérite pas.

Une chanson pour danser sans se préoccuper du regard des autres, juste parce que cela fait du bien d’être soi. India.Arie – Video



Outre le fait que j’adore cette chanson, il est important de se souvenir que nous sommes toutes des reines, oui toi aussi, j’ai dit toutes ;)

Quelle (s) chanson (s) ajouteriez-vous dans cette liste ?