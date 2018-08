Collection grande taille d’automne : 10 pièces repérées chez Dorothy Perkins Curve

Pour celles qui comme moi rêve de vacances et ne voudraient jamais voir la période des Soldes finir, toutes ces collections d’automne qui pop cela fait quand même un peu mal, snif.

Pour celles qui pensent déjà à la rentrée et veulent de belles pièces pour le bureau, Dorothy Perkins propose vraiment de jolies pièces jusqu’au 56. Vous savez ce type de jolis vêtements tendance working girl, avec le petit détail en plus qui les rends si classe et féminine, qu’on trouve trop peu en grande taille.

Voici donc 10 vêtements grande taille de la collection automne

Il y a aussi des pièces automnales dans les Soldes de DP Curve, cela vaut la peine de fouiller.

Le site : Dorothy Perkins