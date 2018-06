Les looks les plus flatteurs pendant votre grossesse

Après l’annonce de la nouvelle, les nausées et la peau de bébé, le troisième trimestre est plutôt la période pendant laquelle on n’a plus rien à se mettre.

En effet, le ventre commence généralement à s’arrondir vers le troisième mois de grossesse, et cela veut dire nourrir sa peau pour réduire les risques de vergetures, mais aussi des changements dans la garde-robe.

Sans oublier que la majorité des femmes prennent entre 11 et 16 kilos pendant leur première grossesse, alors il n’est pas étonnant que l’on soit tentée de s’habiller dans l’armoire de son chéri.

Pourtant, On a pu voir des femmes rondes comme Stéphanie Zwicky rester au top de la mode pendant ses grossesses.

Dans le rang des célébrités, Kate Middleton en tête prouve que les looks de grossesse peuvent rester élégants et sexy, ce qui explique d’ailleurs que les mots-clés robe grossesse Kate Middleton obtiennent quelques 200.000 résultats.

Alors, quels manteaux, robes et pantalons choisir pour flatter au mieux votre silhouette ?



Règle numéro un – exhibez votre ventre rond

Soyez fière de votre grossesse et n’hésitez pas à l’habiller. Pour une fois que l’on conseille de mettre son ventre en avant, autant en profiter.

Pour la petite histoire, invitée sur le plateau de Jimmy Fallon, Natalie Portman n’a pas hésité à apparaître en robe blanche, et nombreuses sont les célébrités qui n’hésitent pas à afficher leur ventre rond.

Si vous préférez un genre plus fluide, suivez l’exemple d’Anne Hathaway en longue robe-tunique noire pour la cérémonie des Vanity Fairs. Et il y a évidemment l’exemple de Stéphanie, ultra féminine, qui portait une robe moulante pour son baby shower.

Règle numéro deux – faites-vous plaisir

On a souvent déploré que le choix en termes de vêtements de maternité soit quasiment inexistant, et c’est vrai que ce n’est pas encore ça.

Toutefois, l’offre évolue, de nos jours, le marché des robes et tuniques de grossesse est estimé à près de 300 millions d’Euros par an, et on n’a plus que l’embarras du choix;

selon la plateforme de recherche dédiée à la mode Lyst, les robes de maternité restent en tête des recherches devant les tops, jeans et leggings. C’est le moment de vous faire gâter, même s’il est vrai qu’au-delà du 40 cela devient difficile.

On aimerait que nos marques favorites nous aident à refaire une garde-robe complète pour quelques mois, qu’à cela ne tienne, il existe des options en grande taille et c’est vraiment important de se chouchouter et de porter ce qui nous fais plaisir, et ceci encore plus quand notre corps lui est en train de créer la vie.

Sachez aussi qu’il est probable que vous continuiez à porter vos vêtements de maternité après l’accouchement, les vêtements de la marque Hatch restent tendance même après la grossesse, sans compter que vous aurez peut-être d’autres enfants. Si vous ne désirez pas porter des vêtements spéciale maternité, vous pouvez également faire comme Pernille Teisbaek et juste parcourir les collections de chemises, celles-ci vous permettront d’être à la fois à l’aise et stylées.

Règle numéro trois – votre corps de femme enceinte est différent de celui de la voisine…

Autrement dit, comme c’est le cas de vos vêtements habituels, il faudra choisir des tenues qui correspondent à votre morphologie. Inutile de faire le plein de robes si vous n’êtes bien qu’en jean et baskets, ou de choisir des salopettes en jean si vous avez pris deux tailles de soutien-gorge.

Règle numéro quatre – résistez à la tentation de porter des vêtements plus grands

Les vêtements de maternité ne sont pas seulement plus larges, ils sont aussi plus confortables et coupés autour de votre joli ventre rond. Le T-shirt de votre conjoint ou le pantalon de jogging trois tailles au-dessus n’auront pas du tout le même effet, et tout ce que vous réussirez à faire c’est d’étirer votre chemisier préféré et de le rendre complètement difforme.

Et puis porter des vêtements trop grands cela risque de dissimuler votre grossesse et de faire croire que vous êtes plus volumineuse. Au pire on choisit des coupes trapèzes ou empire, mais on ne renonce pas à sa féminité.

La grossesse peut poser quelques difficultés vestimentaires, mais elle reste une période de joie et d’anticipation. Profitez-en pour vous offrir quelques fringues qui vous aideront à vous sentir bien dans votre peau.

Trop souvent, les femmes rondes enceintes sont cachées, comme si elle n’existait pas et c’est bien dommage. Si on veut que des grandes maisons de couture aux catalogues en ligne de prêt-à-porter, les marques pensent enfin à nous, il ne faut pas hésiter à montrer que nous aussi nous voulons trouver des collections de maternités pour tous les budgets. Même s’il est encore difficile d’en trouver en grande taille, c’est important de se sentir belle et bien dans ses vêtements à tous les moments de notre vie de femme.