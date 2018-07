20 photos de rondes qui respirent la sensualité

Alors comme ça, il paraît que les femmes rondes/grosses ne peuvent pas être belle, que la sensualité n’existe pas chez les femmes en surpoids, que le poids nous empêche d’être heureuse, désirable et qu’il faut être désespéré pour vouloir de nous.

Enfin, c’est le message que j’ai reçu la semaine dernière, d’un homme qui me draguait, après que lui ai dit non (son message était encore plus violent). Assez lamentable et risible comme réaction, mais le pire c’est qu’il y a des femmes qui finissent par croire qu’elles ne valent pas grande chose, qu’elles doivent accepter la première personne qui passe parce qu’il n’y en aura pas d’autres.

Alors pour vous toutes qui avez été touchées et blessées par des personnes qui ont voulu vous diminuer, pour celles qui ont perdu confiance en elle, cette série de 20 photos mets en avant des femmes rondes sensuelles, nues ou habillées, en photo portrait ou en pied, avec des vergetures, de la cellulite … des femmes comme vous et moi, mais surtout des femmes qui ont une énergie folle et une belle lumière.

La sensualité ce n’est pas une histoire de taille, la preuve en 20 photos :

Un regard envoûtant en dit parfois plus que toutes les paroles du monde.

Une publication partagée par Audrey Ritchie (@audreylittie) le 25 Juin 2018 à 2 :29 PDT

Belle au naturelle, oui c’est bien Ashley avec vergetures sur les hanches et peau d’orange et pourtant toujours aussi sexy.

Une publication partagée par A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) le 4 Mai 2017 à 6 :41 PDT

“Regardez-moi dans les yeux” Oui là haut dans les yeux.

Une publication partagée par T E S S ???? (@tessholliday) le 24 Janv. 2017 à 8 :48 PST





Et si la sensualité était une question d’attitude avant tout, de richesse intérieure.

Une publication partagée par Danielle Brooks (@daniebb3) le 12 Janv. 2018 à 8 :33 PST

Ou tout simplement une question d’assurance.

Une publication partagée par Paloma Elsesser (@palomija) le 23 Avril 2016 à 11 :43 PDT

La sensualité c’est aussi la capacité de se faire confiance, de laisser ses sens prendre le pouvoir.

Une publication partagée par Olivia Campbell (@curvycampbell) le 26 Janv. 2018 à 5 :07 PST

La sensualité c’est une attitude naturelle, classe, ravissante.

Une publication partagée par Brielle Anyea???????????????? (@missesbrielle) le 20 Mars 2018 à 7 :22 PDT

Heureusement, l’assurance, la confiance, cela peut se travailler et on peut toute être belle et sensuelle.

Une publication partagée par Myélinea ? (@myelinea) le 24 Juin 2018 à 12 :28 PDT

Pas besoin de provocation pour être sensuelle, juste simplement oser vivre et être soi.

Une publication partagée par t a r a l y n n (@taralynn) le 5 Avril 2018 à 11 :24 PDT

Habillée et ronde, on peut aussi être très sensuelle.

Une publication partagée par YAZMEEN (@yazziespeaks) le 2 Juin 2018 à 1 :22 PDT

C’est vraiment lié à une façon de savoir savourer les plaisirs simples de la vie.

Une publication partagée par Fluvia Lacerda (@fluvialacerda) le 7 Août 2017 à 12 :21 PDT

La sensualité c’est aussi liée à cette capacité de vivre pleinement dans son corps.

Une publication partagée par London Andrews On The Road (@londonandrews) le 4 Juin 2018 à 9 :45 PDT

C’est aussi être capable de douceur, d’amour, de tendresse.

Une publication partagée par Nekane???? (@curvybuena) le 19 Sept. 2016 à 10 :10 PDT

Tout en sachant trouver son équilibre et en étant forte.

Une publication partagée par Yolanda (@yolieyolandaxo) le 10 Mai 2018 à 2 :43 PDT

Bref la sensualité c’est un équilibre que chacune doit trouver en elle même.

Une publication partagée par Jessica Kelley ? (@therealmrskelley) le 16 Janv. 2017 à 10 :30 PST

Une attitude positive peut vraiment tout changer.

Une publication partagée par Carly Stone (@carlystonecurve) le 16 Mai 2018 à 7 :29 PDT

Alors on respire tranquillement, on reste zen, et on se fait confiance tout simplement.

Une publication partagée par Svetlana Kashirova (@svetlanakashirova) le 6 Juin 2018 à 4 :46 PDT

Se sentir en communion avec son corps, avec la nature, cela aide aussi.

Une publication partagée par Nikki G ?? Plus Size Babe (@itsnikki.g) le 6 Mars 2018 à 12 :12 PST

La sensualité n’est pas qu’une histoire de beauté plastique, c’est aussi être féminine et savoir se mettre en valeur.

Une publication partagée par Silvana Denker (@silvanadenker) le 25 Janv. 2017 à 3 :34 PST

Surtout, surtout, se souvenir que nous avons toutes cette capacité en nous.

Une publication partagée par ????????? ??????? ???? (@bezrukova.photo) le 25 Juin 2018 à 10 :49 PDT

Pour conclure, n’écoutons pas les mauvaises langues, sourions, vivons et osons être simplement nous même !