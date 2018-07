Soutiens-gorge colorés en grande taille

Avec les beaux jours, on a parfois envie de couleurs, oui, mais du coup parfois on voit aussi dépasser et c’est quand même mieux dans ce cas de tenter de coordonner lingerie et tenue.

Oui, mais, quand on est ronde ce n’est déjà pas simple de trouver de la jolie lingerie à sa taille, alors si en plus on doit ajouter des exigences de couleurs, cela se complique.

Voilà pourquoi on a cherché pour vous des boutiques grandes tailles qui proposent aussi de la couleur, car ronde ne veut pas dire porter de la lingerie tristounette.

Pour vous mettre de bonne humeur dès que vous ouvrez votre tiroir de soutiens-gorge, en voici 10 colorés :