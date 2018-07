10 vêtements grande taille de la collection d’automne repérés chez Violeta

Violeta attaque fort pour la rentrée avec pleins de nouveautés, dont une jolie collection éco-friendly disponible uniquement dans l’eshop.

Ce qui est agréable dans la collection automne 2018 de la petite soeur grande taille de Mango, c’est cette impression que l’on aura droit à un été indien, avec des matières confortables et respirantes, des coupes qui permette de montrer la trace du soleil sur notre peau, mais aussi des pièces plus couvertes et des vestes tendances et classe pour les moments plus frais.

Pleins de chemises, de robes, de vestes même en cuir… je n’ai pu mettre que 10 pièces dans cette sélection, les voici :



