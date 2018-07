Des poils enfin visibles dans une pub de rasoirs !

Avez-vous remarqué que dans les toutes les pubs de rasoirs les femmes, on ne voit jamais l’ombre d’un poil.

Le poil est tabou, on le cache, le compare à un buisson, on rase des jambes épilées, on ne montre JAMAIS d’aisselles poilues et encore moins de poils sur d’autres parties du corps, tabou je vous dis.

Cela fait un peu plus de 100 ans que l’on utilise des rasoirs à lames jetables, mais alors que le monde évolue, qu’en 2014 des femmes ont revendiquent le droit de garder leurs poils sous les aisselles , allant même jusqu’aux colorés #dyedpits , que depuis 2015 même des célébrités on commencé à laisser apparent leurs poils sous les bras, dans le monde des rasoirs pour femmes la communication tourne autour de publicités aseptisées avec des femmes minces, sans poils.

Pourtant les poils se n’est pas “degueu” comme j’ai pu le lire sur Instagram face à une photo de Madonna et sa fille Lourdes qui ne cachait pas ses poils.

Et puis sincèrement, vous imaginez une pub de rasoir pour hommes, sans voir un seul poil ?

Eurêka, dans cette époque de body positivisme et de diversité, une nouvelle marque a compris que pour se faire remarquer il allait falloir casser les clichés et montrer des femmes plus réalistes … et donc avec des poils !

Billie, la nouvelle petite marque à oser là où depuis toujours nous ne voyons que des jambes lisses.

Le constat, nous avons toutes des poils, oui, oui, ils sont bien là même si le monde agit comme si cela n’existait pas, comme si les poils étaient tabou.

Et Billie ne fait pas que montrer des aisselles et des jambes avec un peu de duvet, elle pousse jusqu’à un point que certain(e)s trouveront peut-être écoeurant et envisage même l’idée que l’on peut décider de garder ses poils.

Bref cette campagne c’est la liberté capillaire enfin mise en avant, et surtout la honte des poils, une chose pourtant naturelle, qui sort du placard de la honte !

Alors que pensez-vous de cette publicité ?

Aimeriez-vous voir plus de femmes avec des poils dans les campagnes de pub ?