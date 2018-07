5ème anniversaire Rosegal : bonnes affaires, tirage au sort et nouvelle collection

Rosegal ça vous dis quelque chose ?

Beaucoup d’entre nous ont déjà craqué pour les maillots de bains et robes grandes tailles, avec des vêtements aussi bien pour les moments de détente, que pour les jours où on veut être sur sur son 31.

D’ailleurs, Rosegal est une excellente option pour trouver une robe de cérémonie avec un budget tout doux.

En ce moment la méga boutique grande taille fête ses 5 ans en grande pompe avec :

– des soldes jusqu’à -85% !

– Un grand tirage au sort façon roue de la fortune, pour gagner de réductions, et bons d’achat jusqu’à 500 euros.

Si vous commander plus d’un style, il y a aussi -30% sur le 2ème article sur la toute nouvelle collection d’automne

Et également des codes réductions : -8€ dès 68€ d’achat, -16€ dès 137€ d’achat, -25€ dès 172€ d’achat avec le Code ANNIV5.

5 ans ?! Eh oui, 5 ans déjà !

Quand je pense que nous découvrons à peine cette boutique et la mine d’or de vêtements qu’on peut y trouver jusqu’au 5XL.

Voilà donc une excellente occasion de connaître Rosegal, sa profusion de vêtements et ses très bonnes affaires (tout en s’amusant ^^) !

L’anniversaire Rosegal c’est aussi sur la toute nouvelle collection d’automne.

En plus de deux nouvelles mannequins pour les grandes tailles, ce qui apporte un peu plus de diversité, on voit l’apparition de pastel, d’un très jolie rose dragée, de dentelle, de fleurs, des découpes originales et sexy …

Une collection qui devrait charmer tout le monde, avec des prix de depuis 6,02€* pour le legging court ourlet en dentelle à 44,09€* pour le manteau long doublé sherpa.

Mais faites vite, car certaines promotions sont là juste aujourd’hui !

Voici une petite sélection de nos favoris :

Au fait Rosegal, ce sont aussi des chaussures femmes jusqu’au 43, des articles de maisons, des bijoux …

Alors faites vite, et bonne chance : certaines promotions ne sont là que pour 1 jour !!!

Le site : Rosegal