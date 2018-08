10 vêtements grande taille en Soldes chez Castaluna à mettre pour la rentrée

Plus qu’une semaine avant la fin des soldes et pourtant il reste encore pleins de choses dans les rayons et ceux dans toutes les tailles, ce qui est assez surprenant.

Alors bien sûr, les vêtements d’été c’est sympa, mais l’automne est au coin de la rue. Alors si au lieu de piocher dans les nouvelles collections, on pouvait profiter des réductions pour se refaire une garde-robe.

Manteau, trench, manches longues … tout est là à prix réduit et parfois jusqu’au 66.

Après un petit tour dans les Soldes de Castaluna, voici 10 pièces repérées et qui seront parfaites pour la nouvelle saison :



Le site : Castaluna