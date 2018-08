Une poupée pour un jour ou pour toujours : Les photos de Claire Seville #barbielicious #beadoll

La photographe Claire Seville est connue pour ses photos sexy, souvent d’inspiration pin up, elle trouve aussi son inspiration dans la musique, les films, les livres et l’art.

N’hésitant pas à travailler avec des modèles dits “alternatifs”, cette talentueuse photographe compte évidemment des rondes parmi les modèles qui ont posé pour elle.

Quand Claire Seville revisite à sa façon le thème de Barbie avec le photoshoot Be a doll, cela promet des photos intéressantes.

Son mari lui a construit une boîte de poupée à taille humaine, et Claire a toujours dit qu’elle avait l’impression de jouer à la poupée en faisant ses photos, et voilà comment un projet voit le jour.

Mais attention, ces poupées ne sont pas pour tout le monde !

Georgina Horne devient Carbie

Chaque modèle ici a décidé de l’image qu’elle souhaitait avoir.

Des poupées oui, mais des femmes fortes, on peut rêver de jouer avec, mais pas les touchers.

Une des photos présente Jennie en version badass, à mi-chemin entre Barbie et Lara Croft.

Il y a même une “Bad Barbie” avec laquelle on ne rigole pas.

Maman avec son bébé, couple, groupe, ou toute seule, parfois tatouée… Les poupées de Claire Seville sont très loin du modèle unique et lisse de la Barbie de notre enfance.

C’est sans doute la seule et unique fois qu’on a pu mettre ses femmes dans une boîte.

Pour celles qui aimeraient se voir transformer en poupée, le shooting est payant et a lieu à Bromsgrove près de Birmingham Angleterre, contacter Claire Seville.