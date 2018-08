Junarose lance Better cotton initiative . Coton jusqu’au 54 et durabilité #BCI

Quand la chaleur vient et qu’on cherche du coton, peu de boutiques en proposent en grande taille.

Quand Junarose lance une collection en coton qui en plus et une cause, le mot qui vient sur mes lèvres c’est eurêka !

Oui enfin une collection, grande taille, avec une matière naturelle, qui respecte le processus de culture et ceux qui y travaillent.

La Better Cotton Initiative a déjà aidé à former plus de 1,6 million d’agriculteurs dans 23 pays pour qu’il puisse avoir des pratiques durables.

Pour en savoir plus sur l’initiative #BCI, c’est ICI

Voici enfin une collection grande taille en coton qui pense à l’environnement et aussi aux personnes.

Le site : Junarose