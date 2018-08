Robes d’été grande taille chez Navabi (+ Code promo)

Quand on parle de mode grande taille et vraiment pour toutes les tailles, peu de boutiques répondent présentes.

Heureusement il existe Navabi, qui propose un grand choix du 44 au 62.

C’est simple on y trouve tout : depuis la veste de mi-saison de tous les jours, jusqu’à la robe de soirée la plus extravagante, en passant par la lingerie, les maillots de bain, les vêtements de sport … tout ce qu’il faut pour s’habiller de la tête au pied, tous les jours, en toutes les occasions.

Et toujours avec une qualité premium.

Pour pouvoir offrir autant de choix, Navabi a su s’allier avec 156 créateurs, dont des noms comme Ashley Graham, Cactus, Lauren Ralph Lauren, Veto, NYDJ, Levi’s, Oliver Jung, Scarlett & Jo…

En quelques années, l’eshop est devenu un incontournable de la mode grande taille, qui vaut toujours le coup d’oeil, parfait pour des basiques du quotidien à petits prix comme ce lot de 3 hauts en coton de Simply be, des pièces difficiles à trouver comme ce soutien-gorge sport de Zizzi, ou de véritables investissements de qualité comme ce manteau de laine mixte de Heart.

En plus du choix, des marques de grande qualité et des styles qu’on ne trouve nulle part ailleurs, Navabi est doté d’un service client attentif, de recommandations par morphologies et de produits présentés sur des modèles rondes.

En ce moment et jusqu’à vendredi minuit, le site offre -15% supplémentaires sur les robes d’été Code DRESSES

Voici 15 robes qu’ai repéré et qui bénéficient de cette promo :



Le site : Navabi