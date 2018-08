Collants et bas grande taille jusqu’au 60 pour la rentrée

Je sais qu’il fait encore beaucoup trop chaud pour porter des bas ou des collants maintenant, seulement quand il fera froid, il n’y aura plus rien en rayon pour nous les rondes.

Trouver cet article de mode assez basique est encore un véritable enfer.

Quand on porte des grandes tailles, pas possible de passer dans la première boutique de mode que l’on croise pour attraper une paire de collants. Non seulement c’est difficile à trouver, mais ce genre d’article est tellement rare que les stocks sont épuisés en un éclair.

Vraiment ras-le-bol du côté frileux des acheteurs pour les boutiques qui ne prévoient jamais assez de stock.

Alors pour ne pas se retrouver sans option quand les cigales auront finis de chanter, voici une sélection de collants et bas grande taille jusqu’au 60