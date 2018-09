10 looks de rondes pour la rentrée à copier sans attendre

Ces filles ont tout compris.

Elles sont à la pointe de la tendance, chacune avec sa personnalité et son style et elles ont toutes déjà pris de l’avance sur les tendances de cet automne.

Des carreaux, du simili, du jean, du rouge, de l’ocre…

Nous on aime tous ces looks, lequel allez-vous préféré ?

Ninah porte la robe Bunny 50s Irvine Tartan Swing Dress in Red de Top Vintage

Le tartan, les carreaux, l’imprimé Prince de Galles c’est une des grandes tendances de cet automne hiver, et le collant est lui aussi pile dans la tendance.

Virginie porte la robe longue noir à imprimé floral torsadé devant de Pretty Little Thing, une petite marque qui propose des grandes tailles et qui montent qui montent.

En plus la robe à fleurs c’est le style idéal en septembre, quand on a pas envie de laisser partir totalement les beaux jours.

Isabella Forget

Isabella porte une tenue de Simply be qui malheureusement ne livre pas en France.

Comme Ninah, elle a associé un imprimé à carreaux avec une couleur qui tranche, c’est moderne, chic, féminin, bref on adore.

Sihem de Curvymood

Sihem porte une jupe Asos et un perfecto H&M .

L’art d’utiliser des classiques indémodables pour paraître à la pointe de la tendance. Bravo

Ashley est adorable dans cette tenue pétillante de Modcloth. Un petit côté vintage mais tellement moderne en même temps.

Malheureusement, le fameux RGPD nous empêche d’aller sur le site depuis l’Europe, merci donc au règlement général sur la protection des données de rendre les choses encore plus difficile pour nous.

Alex porte une tenue en simili de provenance inconnue, et vous allez en voir pleins d’autres cet hiver.

Décontractée Clémentine en rouge et jean de Gap .

Si vous avez craqué sur une de ces tendances avant, cela tombe bien c’est toujours d’actualité.

Heather elle a trouvé sa robe semi-boutonnée en jean chez Rosegal, ce genre de robe c’est un classique.

On aime les Trench coats, surtout dans des couleurs qui changent comme celui que porte Queen Nicole.

Un style sportif et moderne, c’est ce qu’a adopté Brenda.

Eh oui, les femmes modernes aiment être jolies, mais aussi confortables et actives.

Quel que soit votre style, souvenez-vous que la tendance, c’est vous qui la faites, pas les magazines de mode ;)