Chaussures pieds larges : Le guide des boutiques

Les pieds larges c’est de plus en plus courant.

Une population plus grande, plus ronde, bref pour celles qui comme moi ont besoin de chaussures qui s’adaptent à la largeur de leurs pieds c’est plutôt une bonne nouvelle, car cela veut dire que l’on devient un marché digne d’attention et du coup un peu plus de choix.

Plus la peine de perdre des heures dans des boutiques qui ne proposent que des options pour pieds fins ou moyens, et de rentrer mains vides et déprimées. Le pire pour les pieds larges les modèles comme le fameux Stiletto, les bouts pointus, spartiates et bottines qui sancissent et serrent encore plus que les autres.

On trouve en ligne des collections pour pieds larges et très larges qui ne compresseront plus vos petons, n’écrase plus vos orteils, plus de coutures qui scient la peau, plus de sensations de brûlure.

Les chaussures à bout rond, les bottines plates, les escarpins carrés, les ballerines feront partie des meilleures amies de vos pieds

Enfin vous allez mettre la main, enfin glisser les pieds dans des chaussures adaptées avec lesquels vous pourrez marcher toute la journée.

Voici la liste des boutiques avec des chaussures larges