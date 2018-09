Escarpins pour pieds larges

J’ai les pieds larges, et toutes celles qui sont comme moi savent que c’est encore plus difficile de trouver des chaussures pieds larges, grande pointure ou pas, que de trouver des vêtements grande taille.

Alors quand Cécile m’a envoyé cet adorable petit mot il y a quelques jours, il était évident que j’allais faire tout mon possible pour répondre à cette demande.

“ Bonjours VLR, trop fan de ce petit blog, et surtout de vos petits shoppings ciblés ????. Je suis à la recherche d’escarpins pieds larges et confort, avec de la couleur, évidemment pas à prix exorbitant, vous pouvez m’aider ? Mille mercis ??”

Confort et escarpin sont encore pour moi 2 antonymes, mais en choisissant un talon stable, une chaussure assez large ce qui ici va être le cas cela devrait pouvoir se faire.

Pour toutes celles qui veulent être féminine en talon avec des pieds larges, voici notre sélection de rentrée avec 10 paires d’escarpins grande largeur jusqu’au 43 et parfois 45.