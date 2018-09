Chromat : Le roi de la diversité a encore fait un défilé de folie !

La Fashion week de New York est sans aucun doute ma Fashion week préférée !

On y croise la plus grande diversité et des mannequins pulpeuses comme Ashley Graham ou Candice Huffine sont sur le tapis rouge hey hey.

Chaque saison à son lot de bonnes et mauvaises surprises.

La première fois qu’on a vue des mannequins de la catégorie Plus, c’était vraiment chouette.

La dernière , la diminution du nombre de ces mannequins était un peu triste.

La marque qui reste le champion de la diversité c’est évidemment Chromat, qui a déchiré comme toujours avec son défilé de maillots de bain.

Hayley Foster qui a aussi défilé pour Christian Siriano a ouvert le bal des rondes.

On y a vu le passage de Ericka Hart, une modèle ronde, survivante du cancer du sein pour un défilé de maillots de bain c’est juste révolutionnaire.

Une autre femme super sexy à fait son effet en défilant avec une jambe artificielle, des béquilles et une attitude sexy à en rendre jalouse beaucoup. Il s’agit de Mama C?x qui est aussi une survivante du cancer. Cette belle qui a quand même fait la couverture de Teen Vogue est une source d’inspiration, son instagram est juste époustouflant !

C’est génial de voir une catégorie de mode si féminine s’ouvrir enfin à toutes les femmes comme cela devrait toujours être le cas !

Bien sûr, la super model Emme, mère de toutes les mannequins grande taille était là.

Plusieurs des mannequins présentes sont aussi faciles à suivre comme Sonny Turner et Velonika Pome’e.

ou encore Mia Michaels et Kimberly Drew

Sans oublier Jazzmine Carthon et Diandra

Voici la vidéo du défilé Chromat Printemps été 2019 à New York

Le site : Chromat