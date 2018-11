5 looks de rondes en manteaux pour cet automne

Comment avoir du style quand on doit s’emmitoufler dans un manteau ?

Ces 5 femmes aux styles très différents ont chacune trouver la solution qui leur va, oui car il n’existe pas une seule solution.

Couleurs, accessoires ou formes, le principal dans tous les cas est de porter ce qui vous plaît et de s’amuser sans se préoccuper des autres.

5 femmes, 5 looks d’automne, c’est parti !

Ce n’est pas parce que l’hiver est là qu’on doit porter des couleurs sombre, on peut aussi s’amuser avec son look en hiver et Audrey le fait à merveille avec ce look rétro.

Manteau style caban Kiabi – Béret en laine – Pantalon slim à carreaux Asos

Prendre une pièce masculine et la rendre hyper féminine, c’est l’un des talents de Virginie qui est juste superbe dans ce manteau rouge.

Manteau style masculin col tailleur, Robe simili patineuse, mi-longue, manches courtes Castaluna et Ceinture pour taille et hanches avec deux boucles circulaires Asos

Janelle Langford est brillante

Parfois il suffit d’une pièce hors du commun pour transformer un look à la base simple en inoubliable.

Manteau et sac Zara, Jupe Asos, Bodysuit Boohoo, Chaussures Sokate Louboutin, Bonnet Soho

Mimiblogmode ouvre la saison avec des carreaux

Alliance parfaite d’une tendance de saison avec les carreaux et d’un look chaud qui apporte un peu de lumière.

Mimi porte un manteau en laine à carreaux de Asos Curve

Aurélie Giot ressort les écharpes et chapeaux

Quand l’hiver arrive, on peut choisir un manteau ou caban qui ira avec tout, et s’amuser avec les accessoires pour donner du peps à son look

Aurélie porte un caban Kiabi, une écharpe et un Fedora en laine Kiabi

Lequel de ces looks préférez-vous ?