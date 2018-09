Jupes grande taille en cuir et simili cuir : La tendance qui rock votre style !

Les vêtements en cuir et en simili sont à l’affiche des tendances de cet automne hiver, une petite touche rock qui vient secouer nos garde-robes et qui va à merveille aux femmes qui ont de l’assurance.

Parfait allié du t-shirt à message qui permet de casser le look avec un trait d’humour.

La jupe en cuir ou simili ira aussi à la perfection avec un pull tout doux quand viendra le froid.

Patineuse, crayon, longue, courte … en voici 10 en grande taille jusqu’au 58.