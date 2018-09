Gabi Fresh X Playful Promises : La lingerie grande taille hot et abordable !

L’aventure Gabi Fresh et Playful Promises a commencé il y a 1 an maintenant, cela a changé radicalement l’option en lingerie grande taille en proposant des pièces vraiment sexy, en grande taille jusqu’au 56 et à un prix entre 18 et 79€* ce qui est vraiment un bon prix si on compare avec ce qui se fait en général.

La nouvelle collection est arrivée sur Playful Promises est c’est encore plus sexy et aussi fin que la première collection, une véritable collection pour femme fatale, et voici à quoi cela ressemble !



Gabi Fresh Morgan Harness – 16 au 28UK – 36€*



Gabi Fresh lena dotty mesh bra – 36B au 44G – 36€*



Gabi Fresh Lena dotty mesh HW brief– 16 au 28Uk – 24€*



Gabi Fresh black carmen lace & satin longline bra – 36B au 44G – 42€*



Gabi Fresh blythe applique bra – 36B au 44G – 42€*



Gabi Fresh belle pink cami top & fresh knicker set – 16 au 28UK – 48€*



Gabi Fresh Carmen pink lace & satin longline bra – 36B au 44G – 42€*



Gabi Fresh Erin black velvet bralet – 16 au 28UK – 42€*



Gabi Fresh Celeste Sequined embroidered bra – 36C au 44H- 48€*

Oserez-vous ?

Le site : Playful Promises