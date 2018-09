Collants grande taille : La sélection pour faire le plein à petits prix

Les températures ont baissé, alors pour celles qui veulent continuer à porter des jupes et des robes avec plaisir, c’est le moment de trouver des collants.

Oui parce que ces petites choses, en plus d’être rares et difficiles à trouver, en plus d’être parfois à des prix indécents, sont fragiles et peuvent passer dans l’autre monde à la simple approche d’un ongle, d’un coin de table, d’un coup de sac dans du métro ou encore des tendres caresses d’un chat ou de l’accueil amoureux d’un petit chien …

Pour commencer la saison, on fait le plein tant que notre taille est en rayon, ce qui ne va pas durer.

Voici 10 collants grande taille à partir de 4,99€ :