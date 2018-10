Cuissardes et Bottes mollets larges à talon

Trouver des bottes mollets larges cela met toujours de bonne humeur, pour la sélection de Bottes mollets larges et pieds larges pour la rentrée, Valérie nous a demandé dans les commentaires de Facebook si on pouvait trouver des bottes sexy à talons.

Hey hey, c’est chose faites avec une toute nouvelle sélection de cuissardes et de bottes mollets larges à talon.

C’est parti pour 10 paires de bottes jusqu’au 44