Cache-coeur en grande taille : La solution féminine et idéale pour les rondes

Il existe une coupe qui fait le bonheur des pulpeuses.

À la fois féminine et sexy, les robes, tops et vêtements Cache-coeur ont l’avantage de mettre en valeur notre poitrine tout en s’adaptant à nos formes. Nous n’avons pas toute la même morphologie ou taille de poitrine donc c’est intéressant d’avoir un vêtement que l’on peut drapé sur soi.

Autre bon point, les robes portefeuille , tops et vêtements de ce style ont souvent une ceinture qui permet d’affiner la taille.

Un vêtement fluide, adaptable, féminin … un vrai ami des rondes à avoir dans son dressing.

Voici 10 pièces grande taille repérées pour vous :



