10 chemisiers coupe trapèze et chemises fluides, évasées

Chemisier oversize, chemisier fluide, chemise coupe trapèze, chemise évasée… quand on est ronde, on a parfois envie de se sentir à l’aise, et surtout pas étriquée dans une chemise, surtout si on doit passer sa journée au boulot dedans.

Alors, trouver une chemise grande taille, c’est tout à fait possible on trouve d’ailleurs pleins de chemisiers cintrés, mais la trouver bien coupée et assez large au bon endroit, fluide pour ne pas embrasser de trop prêt les rondeurs qu’on a pas forcement envie de mettre en avant, c’est déjà un peu plus complexe, mais tout à fait possible.

D’ailleurs voici 10 exemples de chemises fluides grande taille

Pour voir toutes les chemises grande taille c’est ICI avec PlusAZ.shop