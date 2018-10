Casting mannequins du 40 au 46 pour l’agence Kijo Models – Paris

L’agence Kijo Models va ouvrir une nouvelle section du nom de Sizes.

Enfin, un peu plus de diversité et des mannequins jusqu’au 46.

Ils m’ont contacté ce matin, et voici le type de profils qu’ils cherchent sur Paris.

Kijo Models, agence de mannequins spécialisée dans les métiers de Mannequinat Production (Cabine, Fitting, Essayages) recherche pour plusieurs grandes Maisons de Prêt à Porter de Luxe sur Paris, des mannequins Cabine Femme Taille Confection 40 à 46. T40 : Tour de Poitrine 92 / Tour de Taille 72 / Tour de Hanches 98 T42 : Tour de Poitrine 96 / Tour de Taille 76 / Tour de Hanches 102 T44 : Tour de Poitrine 100 / Tour de Taille 80 / Tour de Hanches 106 T46 : Tour de Poitrine 104 / Tour de Taille 84 / Tour de Hanches 110 Vous mesurez entre 165 et 170 et habitez sur la Région Parisienne.

Vous avez un emploi du temps professionnel flexible.

Première expérience en mannequinat Cabine souhaitée. Merci d’envoyer votre candidature COMPLETE (mail de présentation, Photos de visage et de plain-pied, mensurations EXACTES et vos coordonnées) sous ref #vivelesrondes à contact@kijomodels.com