Casting Urgent : Mannequin grande taille pour émission TV ce vendredi sur paris

Vous êtes mannequin grande taille, vous savez défilé, vous êtes libre ce vendredi 16 après midi et sur Paris ?

Ce casting est pour vous, alors vite vite car l’émission Je t’aime etc a besoin de vous !

Pour l’émission Je t’aime etc présentée par Daphné Burki et diffusée tous les jours sur France 2, nous sommes à la recherche d’une mannequin grande taille pour vendredi.Il s’agit de défiler pendant la chronique de Janane Boudili en portant un look choisi par les stylistes de l’émission.Il faut être présente à 13h15 au studio situé dans le 15ème arrondissement.Le tournage de l’émission se termine environ vers 16h.

Pour postuler, envoyez une photo portrait et une en pied ainsi que vos mensurations et téléphone de contact à Mathile