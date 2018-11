Lalaa Misaki X Gémo : La collection capsule est arrivée !

La collection capsule Gémo X Lalaa Misaki est en ligne, et c’est l’événement de le semaine.

Celles qui ont aimé la première collection se sont précipités, à tel point que certaines pièces comme le manteau long en drap de laine violet foncé ne propose plus que la taille 46/48.

Sur instagram, c’est la déferlante de photos et de vidéos de celles qui ont craqué et commandé plusieurs pièces.

Il faut dire que Lalaa met beaucoup de soin dans sa collection et chaque pièce est réfléchit pour s’adapter à votre morphologie, comme avec le pantalon 7/8e et son élastique de réglage dans le dos, le manteau cape et sa coupe trapèze ou encore la robe trench 2 en 1 faite dans un tissus satinée qui ne marque pas les formes, avec une ceinture réglable et une coupe pensée pour toutes les poitrines.

Rarement une marque française aura prix autant de soin dans la confection d’une collection grande taille, alors vite vite car bientôt il ne restera plus rien.



Robe trench 2 en 1 en matière satinée – 69,99€* – 46/48 au 54/56

Existe aussi en noir



Tee-shirt fluide avec décolleté féminin – 19,99€* – 46/48 au 54/56

Pantalon 7/8e motif pied-de-coq – 39,99€* – 46 au 54

Veste de tailleur– 49,99€* – 46 au 54







Pull fin avec décolleté en plumetis – 29,99€* – 46/48 au 54/56

Jupe longue en maille – 39,99€* – 46/48 au 54/56

Veste avec clous décoratifs – 69,99€* – 46 au 54



Manteau cape motif pied de coq – 69,99€* – 46/48 au 54/56



Blouse en voile transparent ey bord côte – 29,99€* – 46/48 au 54/56

Pantalon paper bag avec dos élastiqué – 39,99€* – 48 au 54

– 19,99€* – 46/48 au 54/56

À noter que le body et les bottinnes arriveront mardi prochain

Gémo X Lalaa Misaki