10 robes grande taille en dentelle avec un petit truc en plus

La robe en dentelle noire, c’est la pièce que mon dressing qui est là pour me sauver la face quand j’ai besoin d’une robe habillée, d’un truc un peu plus chic ou glamour.

Vous avez sûrement aussi dans votre armoire une robe de ce style sur laquelle vous savez que vous pouvez compter, simple, classique, passe-partout et surtout qui vous va !

Et bien aujourd’hui, je propose une sélection de robes grande tailles en dentelles avec un brin de fantaisie.

Une coupe différente, un décolleté dans le dos, une couleur qui change, un petit truc en plus qui vous coupera encore plus le souffle de ceux qui vont pouvoir vous admirer.

Pour celles qui veulent être époustouflantes pour les fêtes, voici 10 10 robes grande taille en dentelle avec des styles qui nous changent :