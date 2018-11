Comment ne plus détruire et filer vos collants avant même de les porter !

“Mon collant se déchire avant même de l’avoir enfilé“

C’est un des soucis les plus courants dont vous m’avez parlé sur Instagram et Facebook

Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai fait un trou dans mon collant avant même de l’avoir enfilé jusqu’au bout. À ce moment précis, sort de moi un cri strident qui vient de la nuit des temps dans lequel on peut distinguer ces paroles : “Oh pu*** de collant de mer** de sa **** la **** Grrrrrrrr, si j’attrape celui qui les a conçus je lui fais *** de **** ce ***** rogntudju”

Le tout accompagné d’un geste rageur où je balance le dit collant dans un coin, avec un regard haineux.

Lorsqu’on voit le prix des collants, il y a de quoi avoir la haine, entre 5 et 30€ juste pour une paire, soit le prix d’un bon verre ou d’un petit dîner qui partent en fumée en une seconde.

Mais alors que faire pour ne plus détruire ses collants ?



Il n’y a pas de mystère, les coupables du collant qui file quand on l’enfile, ce sont très souvent vos doigts, vos ongles, les petites peaux mortes ou vos bijoux.Alors il reste toujours l’, mais je pense que peut se voit enfiler une paire de gants chaque matin pour mettre un collant.

Cela peut sembler évident, mais parfois le matin, pas encore réveiller, dans l’urgence, on y pense pas, alors enlevé vos bagues ou bracelets qui pourraient accrocher.

Une manucure régulière peut aussi aider, juste un coup de lime pour s’assurer que vos ongles n’accrochent pas, couper vos peaux mortes avec une pince spéciale pour les cuticules (réserver pour les professionnels) , cela évite déjà pas mal d’accrochages.

Parfois, ce sont simplement vos doigts qui passent à travers le collant, car on tire un peu fort et/ou le collant est fin, pas élastique ou pas solide.

Là, il n’y a que deux solutions, ou faire preuve de plus de délicatesse, ou acheter des collants plus solides, plus élastiques/stretch et plus épais, bref de meilleure qualité.

Plus le collant aura de deniers, plus il sera résistant, à partir de 40 deniers pour les collants opaques c’est un minimum pour un collant un peu plus solide.

Si vous êtes grande ou entre deux tailles, prenez toujours la plus grande taille à défaut de trouver une collection Tall. Un collant que l’on tire parce qu’il est trop petit ou pas assez stretch, cela ne va pas.



ASOS DESIGN Curve – Collants ultra stretch 60 deniers – 48-50 au 56-58

J’ai aussi lu quelques astuces qui peuvent sembler farfelues.

1- Le congélateur

Il suffirait de passer vos collants neufs sous de l’eau tiède, presser pour enlever l’eau, laisser vos collants dans un sac plastique au congélateur toute la nuit. Avant de les mettre, les sortir du congélateur et les laisser revenir à température ambiante. Il paraît que le froid renforcerait la fibre et ferait durer les collants deux fois plus longtemps, cette astuce est à faire uniquement la première fois qu’on porte une nouvelle paire.

Il n’y a aucune preuve que cette astuce fonctionne et n’est pas juste une plaisanterie.

2- La laque

Pulvérisez une laque pour cheveux à fixation souple ou moyenne sur vos collants. Encore une fois, cela renforcerait la maille. Laissez sécher avant d’enfiler vos collants et renouveler après chaque lavage.

Pas de preuve scientifique là non plus, mais bon cela vaut peut-être le coup d’essayer.

Si malgré tout vous filez encore vos collants en les enfilants, garder à porter de main un vernis transparent, si vous l’appliquez au niveau de trou, une fois sec cela empêchera la maille de continuer à se défaire. C’est vraiment le truc d’urgence pour dépanner, mais c’est toujours ça.

Bon sinon on peut toujours décider d’opter pour un style grunge, c’est vous qui voyez hein !

Connaissez-vous d’autres astuces pour éviter de filer vos collants avant même de les avoir portés ?