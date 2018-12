Look de fêtes grande taille : Soyez la star en toute simplicité !

Trouver la bonne tenue pour les fêtes, cela peut être très simple.

Après tout, l’idée c’est de marquer le coup, et pour cela pas besoin de sortir toute la panoplie pour un grand bal.

Une tenue simple, avec un détail lié à l’univers de noël comme des étoiles, de jolis accessoires et vous voilà avec une tenue de noël efficace, féminine et réutilisable !

Robes, blouses, pulls et même collants ou ballerines, les étoiles sont partout, lesquelles seront les vôtres ?