Je me trouve pas belle : 5 astuces pour se trouver belle !

« Je me sens pas belle … »

« Je suis pas belle … »

« Je ne sais pas me mettre en valeur … »

« Quand on dit que je suis belle je n’y crois pas … »

T’arrive t-il de te sentir « pas belle » ?

Quand on est dans cet état d’esprit, on a parfois l’impression qu’il n’y a rien à faire ?

Si on achète une fringue, on a tendance à la trouver moche sur nous.

Un petit copain (famille, amis) nous dit qu’on est belle, on a le sentiment qu’il se moque de nous, on n’arrive pas à y croire, pire ça nous fait mal !

Un truc ne marche pas, on trouve ça normal puisqu’on est moche !

J’ai bien connue ça malheureusement, et toi ?

Ce n’est pas un claquement de doigt qu’on peut changer et se trouver belle !

Si tu en as marre de ne jamais te trouver assez bien, parce que tu es trop grosse, trop maigre, que tu louches ou que tu as une jambe plus grande que l’autre alors ce guide est pour toi.

Voici 5 astuces pour se trouver belle !



Prends soin de ton apparence

On aura beau faire, s’occuper de son apparence est quand même un essentiel pour se trouver belle.

Imagines que tu te ballade en jogging, pas lavé, les cheveux dans tous les sens avec une vieille paire de pompes. Et bien même si tu te trouves belle à la base, après plusieurs jours de ce traitement, ça va pas être facile.

Alors sans te transformer en poupée barbie, il y a des choses que tu peux faire.